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Hırsızlık, trafik denetiminde yakalandı!

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Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerin dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araçta hırsızlık sonucu elde edilmiş eşyalar bulundu.
Hırsızlık, trafik denetiminde yakalandı!

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerin dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında, kontrol maksatlı durdurulan E.K.(E-19) ve R.B.(E-17)’nin kullanımlarındaki aracın evraklarında yapılan kontrolde, söz konusu aracın plakasının başka bir araca ait olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar ileri sorgulama maksatlı tutuklandılar.

Soruşturma kapsamında bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında; kullanımlarındaki aracı Ağustos 2023 – 18 Nisan 2024 tarihleri arasında, Çatalköy’de Sümbül Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın bahçesinden mal sahibinden izinsiz olarak alıp, daha önceden çaldıkları başka bir aracın plakası ile değiştirip kullandıkları, ayrıca aracı çaldıkları ikametgahın penceresini kasten hasara uğratarak içeriye girdikleri ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet, giyim, elektronik, ev ve beyaz eşyalar ile alkollü içkileri de çaldıkları tespit edildi.

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