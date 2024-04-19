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Girne'de Şiddet Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Ciddi Şekilde Darp Etti

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Girne'de Vahim Zarar ve Ciddi Darp Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Darp Edip Burun Kemiği Kırdı
Girne'de Şiddet Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Ciddi Şekilde Darp Etti

Girne'de Vahim Zarar ve Ciddi Darp Olayı: Tutuklu Zanlı D.B. Hakkında Detaylar

Girne'de geçtiğimiz 17 Nisan 2024 tarihinde saat 03:30 sularında meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp olayı, şehirdeki huzurun ve güvenliğin önemini bir kez daha vurguladı. Olay, aralarında yaşanan bir tartışmanın şiddete dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Söz konusu olayda, D.B.(E-32) isimli şahıs, yaşanan tartışma esnasında T.G.(E-36)'nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etmiştir. Bu darp sonucunda T.G.'nin burun kemiği ve bir dişi kırılmıştır, ki bu durum ciddi sağlık riskleri içermektedir.

Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale etmiş ve şüpheli D.B. tutuklanarak adli süreç başlatılmıştır. Ancak soruşturma halen devam etmektedir. Olayın ardındaki nedenler ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturma kapsamında titizlikle çalışılmaktadır.

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