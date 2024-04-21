"Turizm Şöleni' coşku ile devam ediyor

Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ayrıca, Aralık 2022’de restorasyon renovasyon çalışmasına girerek yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Limanı'nın açılışı da gerçekleştirildi.



Turizm Şöleni, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında yer alan kortej yürüyüşüyle başladı.



Etkinlikte daha sonra Antik Liman girişinde kurulan sahnede sırası ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkanı Zorlu T öre, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer açılış konuşması gerçekleştirdi.



ŞENKUL: "YEREL VE MERKEZİ YÖNETİM ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİ DAHA CİDDİ ELE ALINMASI ÜLKEDE ÇOK DAHA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YARATACAK."



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bakanlığın Antik Liman’da, belediye’nin Kordonboyu yenileme projelerinin, ülkenin içinden geçtiği umutsuz dönemde bile güzel şeyler yapılabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, yerel ve merkezi yönetimler arasında işbirliklerinin daha ciddi şekilde ele alınmasının, ülkede çok daha büyük değişiklikler yaratacağını kaydetti.



Belediyeler Yasasında değişiklikte katkısı olan herkese teşekkür eden Şenkul, yasadaki eksikliklerin giderilmesi ile, ortaya çıkan tüm bu eserlerin çok daha iyilerinin hayat bulacağına olan inancını yineledi. Girne Turizm Şöleni kapsamında, Antik limanda kurulan 3 ayrı sah nede; gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler, Antik Liman ve kale turları, karikatür çizimi, müzik dinletileri yer alacak.



‘Turizm Şöleni’ kapsamında; ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan standlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek içecek el sanatlarının satışı da yapılacak.



Turizm şöleni 21:30’da Fikri Karayel konseri ile son bulacak.