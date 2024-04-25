Lapta Yavuzlar Lisesi, Merit ile sağlıklı içilebilir suya erişti

Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek’in öğrencilerin en acil ihtiyacı olan içme suyuna ücretsiz erişimine çözüm üretmek amacıyla geliştirdiği projeye Merit Otellerinin verdiği destekle öğrenciler, ücretsiz hem de soğuk içme suyuna erişti.

Merit Otelleri tarafından yapılan soğutma hazneli arıtma sistemi Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Uzun, Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Soğutma hazneli arıtma sistemi projesiyle ilgili bilgi veren Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek, Merit Otellerinin verdiği destekle öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarının giderildiğine vurgu yaparak, öğrencilere ücretsiz içme suyu temin imkanı veren Merit Otellerine teşekkür etti.

Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulların acil ihtiyaçlarını gidermek için birçok katkı yaptığının altını çizen Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, çocuklara dokunan her katkının kendilerinde yarattığı mutluluğu dile getirdi.

Projenin yaratılmasından sonuçlandırılmasına kadar emeği geçenlere teşekkür eden Genel Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Uzun, şirketlerin eğitime verdiği katkının önemine vurgu yaparak Merit Otellerine okullara yaptığı katkılar için teşekkür etti.