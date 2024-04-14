Girne Belediye Başkanı Şenkul: Antik Liman bizim göz bebeğimiz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Sosyal medya hesabından Girne Antik limanını paylaşarak bir paylaşımda bulundu.

Şenkul Antik Liman’ın önemine vurgu yaparak göz bebeği olduğunu vurguladı.

İşte Şenkul’un paylaşımı şu şekilde;

Antik Liman bizim gözbebeğimiz, tadilat sebebi ile kapalı kaldığı dönemde her anlamda Girne için önemini birkez daha anladık diye düşünüyorum.

Bu sebeple limanla ilgili bolca paylaşımlar yaparak, yatırım yaparak, öncelikle kendi vatandaşlarımızın ve doğal olarak turistlerin de keyifle zaman geçireceği bir mekan olarak kalması sağlama hedefimiz var.

Takdir edersiniz ki Girne’mizdeki ve Antik Liman bölgesindeki sorunları bizler de çok net biliyor ve görüyoruz ama güzellikleri öne çıkararak bölgemize karşı oluşan ilginin artması için uğraşıyoruz.

Bu noktadan hareketle özellikle bölgedeki vatandaşlarımızdan isteğimiz, gördükleri sorunları bizlerle(Belediye), güzellikleri ise herkesle paylaşmalarıdır.

Sahip olduğumuz elması(antik liman) parlatmanın bize faydası olur zararı olmaz.