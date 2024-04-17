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Girne'de İşletme Duvarından Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

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Girne'de Uğur Mumcu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin araç park yerinde unutulan bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen F.S.(E-58) tespit edilerek tutuklandı.
Girne'de İşletme Duvarından Cep Telefonu Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Girne'de Uğur Mumcu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin araç park yerini çevreleyen duvar üzerinde unutulan bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili olarak ciddi bir hırsızlık olayı meydana geldi. 15 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında yaşanan bu olay, işletme sahibi ve çevredeki vatandaşlar arasında endişe ve dikkatleri üzerine çekti.

Polis yetkilileri, olayın duyulmasıyla birlikte hızla harekete geçerek ileri soruşturma başlattılar. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, meselede zanlı olarak görülen F.S.(E-58) isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

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