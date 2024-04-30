Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Girne Polis Müdürü Nizamoğlu’na ziyaret

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’ı Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu ve Girne Polis Müdür Yardımcısı Cemil Başkut karşıladı.

Ziyarette Müdürlük ziyaret defterini de imzalayan Tatar, Girne’nin nüfus yoğunluğunun fazla ve sürekli gelişmekte olan bir belde olduğunu, buna bağlı olarak polisin sorumluluğunun arttığına değindi.

Girne Polis Müdürü Nizamoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Tatar, suçla mücadelede başarılı olacağına inanının tam olduğunu belirtti.