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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

5 Eylül altın fiyatları!

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Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar?
5 Eylül altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 altın fiyatları ile ilgili son durum değerlendirmesinde bulunan analistler altın fiyatlarındaki düşüşün Kovid-19 salgının tedavisine yönelik gelişmelere bağlı olduğunu vurguluyor. Peki, Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları düşer mi? AA Finans Analisti İslam Memiş Kovid-19 salgınının tedavisine yönelik gelişmeler ve bölgesel jeopolitik risklerin görece yatışmasının altının ons fiyatını baskılayan başlıca unsurlar olduğuna dikkati çekti.Ağustos başında reel faiz getirilerinin düşük olması, ABD-Çin gerilimi ve bol likidite gibi etkenlerin altın fiyatlarını rekor seviyeye yükselttiğine değinen Memiş, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aşı konusundaki açıklamaları, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu." ifadelerini kullandı.Memiş, Trump'ın aşı açıklamasından sonra altının ons fiyatının 1.911 dolar, altının gram fiyatının ise 433 liraya gerilediğini, dolayısıyla aşı haberlerinin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlediklerini belirtti.Yıl sonuna kadar Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylanmış bir aşı haberi gelmesi halinde düşüşlerin hızlanabileceğini dile getiren Memiş, "Ancak, düşük faiz ortamı, bol likidite, jeopolitik riskler devam ettikçe altın talebi sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.Memiş, gram altınla ilgili olarak şunları kaydetti:"Ağustos ayının ilk haftasında altının gram fiyatı, Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar yükseldiğinde vatandaşların panik alımları yaptığını gördük. 2 haftada 7 milyar dolarlık panik alımı yapan vatandaşların zarar ettiğine şahit olduk. Piyasalardaki agresif dalgalanmalarda yatırımcıların soğuk kanlı olmasını, panik alımları yapmamalarını, piyasaların normalleşmesini beklemelerini tavsiye edebiliriz."

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 

Gram altın fiyatı 5 Eylül Cumartesi itibariyle 461 liradan alış; 467,66 liradan satışa sunuluyor.

 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 

Çeyrek altın fiyatı alış: 752,90; satış: 763,30 liradan işlem görüyor.

 

YARIM ALTIN FİYATI 2020 

Yarım altın alış fiyatı 1.501,20; satış fiyatı ise 1.529,40 lira.​​​​​​​

 

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 

5 Eylül 2020 tam altın alış fiyatı 3.002,30; satış fiyatı ise 3.040,00.

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