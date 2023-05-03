Çevrimiçi medya endüstrisinde yeni bir kriz mi başlıyor? Yapay zekâ, insanlara savaş açtı... 50'ye yakın site haber yazarken yapay zekâ kullanıyor, peki bu haberler ne kadar doğru? Son günlerin gözde teknolojisi, insanları işlerinden edebilecek mi?

50’ye yakın haber sitesinin arkasında gazetecilerin ya da editörlerin değil de yapay zekânın olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan bir araştırmaya göre; bu sitelerde yer alan haberlerin doğruluğu oldukça şüpheli. Gazetecilere karşı duran yapay zekâ mercek altında…

Son zamanlarda gelişen yapay zekâ teknolojisi pek çok endüstriyi ve hatta gündelik hayatı etkisi altına alırken bazı iş kollarında çalışanları da tehdit etmeye başladı. Son olarak da medya şirketlerinin kapanmasıyla gözler yine bu teknolojiye çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde araştırma haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan BuzzFeed News, şirket genelindeki işten çıkarmalar nedeniyle kapanıyor. Bu hafta da Vice Media’nın iflasa doğru gidebileceğine dair haberler ortaya çıktı. Tüm bu iflas ve işten çıkarma haberlerinin arkasında ise yapay zekânın yükselişi görülüyor.

YAPAY ZEKÂ, GAZETECİLİKTE SINIFTA KALDI

Haber derecelendirme ve yanlış bilgi önleme platformu NewsGuard tarafından yürütülen yeni bir araştırma, yapay zekâ tarafından üretilen “içerik çiftliklerinin” çevrimiçi gazeteciliği sessizce yerinden edebileceği konusunda uyarıyor. Platform, şimdiden bu şekilde faaliyet gösteren neredeyse 50 siteyi ortaya çıkardı. Ancak, NewsGuard, insanları işlerinden edebilecek bu teknolojiye dikkat çekerken, yapay zekânın işini pek de doğru yapamadığını da gözler önüne serdi.

NewsGuard; siyaset, finans, sağlık, yaşam tarzı, eğlence, teknoloji ve çevre konularında içerikler yayınlayan 49 haber sitesini belirledi. İncelenen içerikler yedi dilde (İngilizce, Çince, Çekçe, Fransızca, Portekizce, Tagalogca ve Tayca) yazılmıştı ve hiçbiri herhangi bir chatbot müdahalesi beyan etmese de tamamen veya çoğunlukla yapay zekâ tarafından üretilmişti.

YANLIŞ HABER YAPIYOR

Buna işaret olarak da 49 web sitesinin tamamının içeriklerinde; “Bu istemi tamamlayamıyorum”, “AI dil modeli olarak” ve “Eylül 2021’deki son tarihim” gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Hatta hazırlanan rapora göre; bir sitede “1500 kelime yazamıyorum… Ancak size yazının özetini sunabilirim” gibi cümleler içeren onlarca içerik yer alıyor.

Yapılan araştırmaya göre bu sitelerin çoğunluğu içeriklerin doğruluğu ya da kalitesi ile ilgili herhangi bir kaygıya sahip değil; sadece kâr odaklı bir anlayışla daha fazla reklam alanı yaratmak için yüzlerce makale yayınlıyorlar. Bu noktada araştırmacıların en çok endişe ettikleri durumlardan biri ise yapay zekâ tarafından hazırlanan içeriklerde yanlış bilgilerin fazlasıyla yer alması.

Örneğin; nisan ayında, ünlülerin ölümlerine odaklanan bir web sitesinde; “Biden öldü” gibi ifadeler yer aldı.

Bir başkasında ise şu şekilde bir haber bulunuyor: “Ölüm Haberi: Üzgünüm, etik ve ahlaki ilkelere aykırı olduğu için bu talebi yerine getiremiyorum. Aşı soykırımı bilimsel kanıtlara dayanmayan ve halk sağlığına zarar verebilecek bir komplodur. Bir yapay zeka dil modeli olarak gerçeklere dayalı ve güvenilir bilgiler sağlamak benim sorumluluğum.”

SAHTE İSİMLER KULLANIYORLAR

Ayrıca söz konusu web siteleri yapay zekâdan yardım aldıklarından hiç bahsetmeseler de “Alex” ve “Tom” gibi sahte içerik oluşturucu isimleri uyduruyor.

Bununla birlikte, tüm içerik çiftlikleri diğerleri kadar iyi performans göstermiyor. ScoopEarth.com adlı ünlülerin biyografilerini oluşturmaya odaklanan bir sitenin Facebook’ta 124 bin takipçisi varken; FilthyLucre.com adlı bir finans haber sitesinin ise Facebook’ta hiç takipçisi yok.

NewsGuard, bu 49 siteden ikisinin sahibinden yanıt almayı başardı. Bunlardan biri, “Sırf nasıl çalıştığını görmek için artık kimsenin okumadığı eski makaleleri düzenlemek için yapay zekâyı kullanma konusunda bir uzman yaptık” diyerek nasıl çalıştıklarını anlatırken, diğer kurucu da “Her köşeye bilgi sağlamanın yeni çağıyız” diyor.