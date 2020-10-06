6 Ekim Altın fiyatları SON DAKİKA düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 6 Ekim Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 475,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.105,97 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
473,61
475,88
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
476,25
476,38
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.913,17
1.913,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
762,06
778,82
YARIM ALTIN FİYATI
1.519,23
1.557,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.047,99
3.105,97
ATA ALTIN FİYATI
3.141,64
3.221,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
428,86
445,45
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.