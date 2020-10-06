  • BIST 1.161
  • Altın 476,595
  • Dolar 7,7414
  • Euro 9,1213
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

6 Ekim Altın fiyatları SON DAKİKA düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020

» »
Altın fiyatları düşüşte...
6 Ekim Altın fiyatları SON DAKİKA düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 6 Ekim Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 475,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.105,97 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

473,61

475,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

476,25

476,38

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.913,17

1.913,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI

762,06

778,82

YARIM ALTIN FİYATI

1.519,23

1.557,75

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.047,99

3.105,97

ATA ALTIN FİYATI

3.141,64

3.221,27

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

428,86

445,45

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü marka 250 mağazayı kapatmayı planlıyor02 Ekim 2020 Cuma 20:10
  • Dolar haftanın son gününde ne kadar?02 Ekim 2020 Cuma 17:23
  • Bitcoin'in piyasa hacmi 200 milyar doları aştı02 Ekim 2020 Cuma 09:35
  • 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları!02 Ekim 2020 Cuma 09:29
  • Dövizde Son Durum Ne? (2 Ekim 2020 Cuma)02 Ekim 2020 Cuma 08:35
  • Canlı yayında açıkladı! Altın alanlar...01 Ekim 2020 Perşembe 16:15
  • Dolar ve Euro inişli çıkışlı01 Ekim 2020 Perşembe 15:35
  • Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı01 Ekim 2020 Perşembe 15:17
  • Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?01 Ekim 2020 Perşembe 09:24
  • Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı!30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti