6 Metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:40 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnsaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonunda bulunan Mustafa Sert (E-15) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Olayda yaralanan Mustafa Sert kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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