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80 pozitif vakaya rastlandı!

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 123 kişi taburcu edilmiştir.
80 pozitif vakaya rastlandı!

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 71 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .769.138

Toplam Vaka Sayısı: 18.967

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4411

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 826

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 929

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6192 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.282

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