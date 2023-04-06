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80 yılda 156 rahip 600’den fazla kişiye cinsel tacizde bulundu

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ABD’nin Maryland eyaleti Başsavcılığı, Baltimore Başpsikoposluğu'na bağlı katolik kilisesinde 156 rahibin son 80 yılda 600’den fazla kişiye cinsel taciz ve fiziksel işkence yaptığını açıkladı.
80 yılda 156 rahip 600’den fazla kişiye cinsel tacizde bulundu

Başsavcılık, Baltimore Başpiskoposluğu’nda çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin 2019'dan bu yana devam eden soruşturmayla ilgili raporu yayımladı.

“Maryland’de Din Adamlarının Suistimali ” başlıklı 456 sayfalık raporda, birçoğu önceden bilinen 156 rahip, 600'den fazla kişiye son 80 yılda cinsel tacizde bulunmak ve fiziksel işkence yapmakla suçlandı.

Raporda, rahipler arasındaki “yaygın cinsel istismar” ve Baltimore Başpiskoposluğu’nun bunlara karşı “sessiz suç ortaklığı” ayrıntılarıyla yer aldı.

Eyalet Başsavcısı Anthony Brown, raporun açıklanması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “Bugün, kesinlikle Maryland’de bir hesaplaşma ve hesap verme günüdür.” şeklinde konuştu.

Brown, soruşturmanın başladığı tarihten bu yana 300'den fazla kişinin kendileriyle temas ettiğini, rapor için yüzlerce kişi ile görüşüldüğünü ve 1940'lara kadar varan yüzbinlerce belgenin incelendiğini kaydetti.

Raporda adı geçen tacizci rahiplerin ve kilise liderliğinden kişilerin bir çoğunun hayatta olmadığına dikkati çeken Brown, “Hayatta kalan kurbanlar için cezai adaletin yerine getirildiğini görmek için çok geç olsa da başpiskoposluğun ihlallerini mümkün olan en geniş ölçüde ifşa etmenin bir miktar hesap verebilirlik getireceğini ve belki de başkalarını öne çıkmaya teşvik edeceğini umuyoruz.” dedi.

Baltimore Başpsikoposu William Lori, yaptığı yazılı açıklamada, raporun, masum çocuklara verilen büyük zararı hatırlattığını belirterek, “İstismarın ayrıntılı anlatımları şoke edici ve ruhları yakıcı.” ifadesini kullandı.

Yapılan istismarların doğruluğunu kabul ederek özür dileyen ve bu konudaki iyileşmeler için destek taahhüdünde bulunan Lori, başpiskoposluğun bu kapsamdaki sorumlulukları çerçevesinde değişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Maryland Başsavcılığı, soruşturmadaki belgelerin çoğunun büyük jüri aracılığıyla elde edilmesi nedeniyle hazırlanan raporun yayımlanması için şubatta mahkemeye başvurmuş, Baltimore Şehir Mahkemesi de dün raporun bazı bölümlerinin kesilerek yayımlanabileceğine karar vermişti.

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