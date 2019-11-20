9 Tl’ye Aldığı Ürünleri Orijinal Diye Fahiş Fiyata Pazarlayan Dolandırıcı Yakayı Ele Verdi

Kasım 2019 ayı içerisinde ucuzluk pazarlarından tanesi 9 TL ye aldığı ürünleri duty free shop’ dan aldığını beyan ederek fahiş fiyata satan ve KKTC’de turist statüsü ile bulunan Turhan Deringöl isimli şahıs şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 20.11.2019 tarihinde dolandırmak maksadıyla sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili olarak mahkemeye bilgi aktardı. Hafız şahadetinde zanlının Kasım 19 ayı içerisinde kendisini İzmir’ de bir hava limanının duty free shop’ unda çalışan birisi olarak tanıtarak ucuzluk pazarlarından tanesini 9 TL den satın aldığı 2 adet parfüm ile bir adet kol saatini duty free den alınmış orijinal ürün olarak belirterek Gazimağusa’ da N.M isimli bayana 400 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini aktardı.

Müştekinin olayı polise bildirmesi üzerine aynı gün zanlının tespit edildiğini, kullanmakta olduğu kiralık araç içerisinde çok sayıda parfüm ve kol saati bulunarak emare alındığına değinen Hafız ayrıca araç içerisinde sahte olduğuna inanılan Ercan Havalimanına ait bir adet giriş kartının da bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Yapılan tahkikatta zanlının Girne’de bir ucuzluk pazarından 10 adet kol saati satın aldığının tespit edildiğini belirten Hafız bu saatlerden 5 adedinin aracı içerisinde bulunduğunu diğer 5 adedinin ise aynı yöntemle satılmış olduğundan şüphe edilmekte olduğuna vurgu yaptı.

Meselenin yeni olduğuna ve alınması gereken birçok ifade olduğuna değinen tahkikat memuru Şükrü Hafız, bu olayın duyulmasından sonra şikâyetlerde artış olacağına kesin gözüyle bakılmakta olduğunu belirtti.

KKTC’de turist statüsü altında bulunmakta olan zanlının bu yöntemle birçok satış yaptığı inancında olduğunu belirten Hafız tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Dilşat Karayel zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.