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90 kiloluk dev pitonu beş kişi üzerine oturarak yakaladı

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ABD’nin Florida eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci Burma pitonu, beş kişinin üzerine oturmasıyla yakalandı.
90 kiloluk dev pitonu beş kişi üzerine oturarak yakaladı

Güney Florida’daki Big Cypress Ulusal Koruma Alanı’nda piton avına çıkan beş kişi, 90 kilogram (198 pound) ağırlığında ve 5,2 metre uzunluğunda pitonun önce timsah olduğunu düşündü.

Livescience‘nin haberine göre avcılardan Carter Gavlock, gördükleri canlının Burma pitonu olduğunu anlayınca hayvanı kontrol altına almak için kuyruğunu yakaladı ancak piton, avcıyı sürükleyerek kendisini kurtarmayı başardı.

Pitonu yakalamak için en doğru yöntemin onun üstüne oturmak olduğunu düşünen avcılar, pitonun üstünde yaklaşık bir saat boyunca direndi. Hayvanın ara sıra onları kavrayarak sıkıştırmaya çalıştığını belirten avcılar “Bir yılandan daha fazlasıydı, bir canavardı” dedi.

İstilacı türler sınıfında

Daha önce Güney Florida’daki 98 kilogram ağırlığındaki en büyük Burma pitonu, 2022’de yakalanmıştı.

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