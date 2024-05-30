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ABD seçimleri: Trump seçilirse Elon Musk'ı danışman yapacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden seçilirse Elon Musk'ı resmi teknoloji danışmanı yapabileceği tahmin ediliyor. Bu, Musk'ın Trump'a verdiği mevcut danışmanlık rolünden daha resmi bir pozisyon olacak.
ABD seçimleri: Trump seçilirse Elon Musk'ı danışman yapacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığı için üçüncü kez adaylığını açıkladı. O zamandan beri ikinci bir Donald Trump yönetiminin muhtemel kadrosu merak konusu.

Bu yönetimde çok şaşırtıcı bir ismin yer alabileceği konuşuluyor: teknoloji milyarderi Elon Musk.

"RESMİ DANIŞMANLIK GÖREVİ"

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tesla ve X sosyal medya platformunun sahibi, aynı zamanda SpaceX'in kurucusu Musk, ikinci Trump yönetiminde danışmanlık rolünü üstlenmek için eski başkanla görüşüyor.

Bu rol eğer Musk'a verilirse, halihazırda Trump'a teknoloji politikaları konusunda verdiği danışmanlıktan daha resmi bir pozisyon olacak.

Journal'ın kaynakları, görüşmelerin ileri aşamalarda olmadığı ve eski başkanın seçimi kazanması halinde bile Musk için resmi bir pozisyon açmayabileceği konusunda uyardı.

TRUMP'IN GÜÇLÜ İŞ DÜNYASI BAĞLANTILARI

Ancak görüşmeler, Trump'ın görevdeki ilk döneminin ABD Kongre Binası'ndaki isyanla sona ermesinin ardından desteğini kaybetmesinin beklendiği muhafazakar iş dünyası liderleriyle devam eden ittifaklarını gösteriyor.

Trump ve Musk'ın ayda birkaç kez telefonla konuştukları ve Musk'ın Trump'ı kişisel cep telefonundan aradığı söyleniyor.

İddiaya göre ikili teknoloji, ABD Uzay Kuvvetleri ve Trump'ın 2020 seçimlerine dair komplo teorileriyle ilgili favori konusu olan seçmen sahtekarlığı gibi konuları görüşüyor.

MUSK DAHA ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Musk, Trump yönetiminin ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na katılımını sona erdirmesine tepki olarak 2017 ortalarında Beyaz Saray'ın teknoloji danışma konseyinden istifa etmişti.

Bu hamle ikili arasında o zamandan sonra küçük bir rekabete neden olmuştu.

TRUMP'IN YENİ EKİP PLANLARI

Donald Trump tekrar başkan olursa Kabine oldukça farklı görünecek. Eski başkanın, kariyer sahibi yetkililerden gelebilecek herhangi bir itirazla karşı karşıya kalma fikrinden rahatsız olduğu ve yeniden seçildiği takdirde yönetimini kendisine sadık kişilerle doldurmayı planladığı tahmin ediliyor.

Eski başkan yardımcısı Mike Pence, eski patronunun bir kez daha Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel adayı olduğu göz önüne alındığında bile 2024'te başkanlık için Trump'ı desteklemeyeceğini özellikle söylemişti.

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