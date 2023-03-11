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ABD’de coronayla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisinde, Covid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgilerin kamuya açıklanmasını gerektiren yasa tasarısı kabul edildi.
ABD’de coronayla ilgili yasa tasarısı kabul edildi

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, ABD Ulusal İstihbarat Direktörünün (DNI), Covid-19 virüsünün kökeni ile ilgili istihbari bilgileri kamuyla paylaşmasını gerektiren yasa tasarısı oylandı. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Covid-19 salgınının, Vuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI’nın, Covid-19’un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı. Tasarıda, Vuhan Enstitüsündeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.

Söz konusu tasarı, 2021’de de Senatoda kabul edilmiş ancak Temsilciler Meclisinde gündeme gelmemişti. Bu kez 2 Mart’ta Senato’da tekrar kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisinden de geçerek Başkan Joe Biden’ın masasına gitti.

“COVİD-19’UN ÇİN’DEKİ LABORATUVARDAN SIZDIĞI” İDDİASI

Wall Street Journal, ABD Enerji Bakanlığının, kısa süre önce Beyaz Saray’a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19’un büyük olasılıkla Çin’deki bir laboratuvardan kazayla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu ancak emin olacak kadar yeterli bilginin bulunmadığını belirtmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise Covid-19’un “büyük olasılıkla Çin’deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı” tezi üzerinde durduklarını söylemişti. 

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