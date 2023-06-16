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ABD’den çarpıcı adım: Dünyanın en büyüklerinden biri…

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ABD, Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini konuşlandırdı.
ABD’den çarpıcı adım: Dünyanın en büyüklerinden biri…

ABD’nin, “Ohio sınıfı” güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore’nin Busan Limanı’na ulaştı.

ABD ile Güney Kore’nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi yapmasının ardından ABD’den yeni bir hamle geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, “Ohio sınıfı” güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan’ı, Güney Kore’ye konuşlandırdığı bildirildi.

Açıklamada, USS Michigan’ın konuşlandırılmasıyla Güney Kore ve ABD donanmalarının, Kuzey Kore’nin nükleer tehditlerine karşı özel operasyon kapasitelerini ölçen bir tatbikat yapacağı aktarıldı. Güney Kore’nin güneydoğusundaki Busan Limanı’na ulaşan USS Michigan’ın, burada ne kadar kalacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin “Ohio sınıfı” 4 denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, “dünyadaki en büyük denizaltılardan biri” olarak biliniyor.

ABD, en son 2017’de, USS Michigan’ı Busan Limanı’na göndermişti. 

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