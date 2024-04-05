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“Adalet İçin Koşuyoruz” maratonu nedeniyle bazı yollar hafta sonu trafiğe kapatılacak

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Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek “Adalet İçin Koşuyoruz” maratonu nedeniyle cumartesi ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
“Adalet İçin Koşuyoruz” maratonu nedeniyle bazı yollar hafta sonu trafiğe kapatılacak

Gazimağusa’da Şampiyon Melekler Takımı anısına 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek “Adalet İçin Koşuyoruz” maratonu kapsamında 06-07 Nisan tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli kategorilerdeki maraton koşuları için yapılacak hazırlıklar nedeniyle cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren pazar günü saat 18.00’e kadar, Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nın Kafe Kolik ile MAGEM arasında kalan kısmının trafik akışına kapatılacağı  ulaşımın ise alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.  

Pazar günü ise saat 06.30’dan itibaren, Gazimağusa şehir içi güzergahının, DAÜ içi, Lions Garden çemberi, Salamis Yolu, St. Barnabas Yolu ve Yeniboğaziçi çemberi yol güzergahının trafik akışına tamamen (gidiş-geliş olarak) kapatılacağı kaydedilen açıklamada, ulaşımın ise alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun ise, Yeniboğaziçi çemberi ile Ötüken çemberi arasında kalan kısmının Karpaz'dan Gazimağusa’ya geliş istikametinin trafik akışına kapatılacak olup, ulaşımın ise Gazimağusa-Karpaz istikameti üzerinden gidiş ve geliş olarak tek şeritten sağlanacağı kaydedildi.

Koşular  devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olundu.

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