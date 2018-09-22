  • BIST 97.988
  • Altın 242,791
  • Dolar 6,2610
  • Euro 7,3524
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Afganistan’da bombalı saldırıda sekiz çocuk öldü

» »
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde düzenlenen bir bombalı saldırıda, en az sekiz çocuk öldü, altı çocuk da yaralandı.
Afganistan’da bombalı saldırıda sekiz çocuk öldü

Şirin Tagab kasabasındaki polis yetkilileri, geçen hafta bölgeyi ele geçiren Taliban'ın buraya mayın yerleştirdiğini söyledi.

Yetkililere göre, patlama sırasında çocuklar bir polis karakolunun yakınlarında oyun oynuyorlardı.

Ölen çocukların yaşlarının altı ile12 arasında değiştiği açıklandı.

Tolo haber ajansı, yaralanan iki çocuğun uzuvlarını kaybettiğini duyurdu. Çocukların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Taliban saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak18 Eylül 2018 Salı 14:31
  • Rusya: Uçağımızı Suriye düşürdü18 Eylül 2018 Salı 10:56
  • 14 asker taşıyan askeri uçak denizde radardan kayboldu18 Eylül 2018 Salı 10:25
  • İran'dan uranyum zenginleştirme tehdidi15 Eylül 2018 Cumartesi 18:45
  • İran'daki barajlarda kriz alarmı15 Eylül 2018 Cumartesi 15:30
  • Netanyahu'nun sözcüsü cinsel saldırı ve taciz suçlamaları sonrası izne ayrıldı14 Eylül 2018 Cuma 13:09
  • Rusya: Militanlar, İdlib'de gerçek kimyasal silah kullanmaya hazırlanıyor12 Eylül 2018 Çarşamba 21:54
  • İran'da stokçulara "idam" uyarısı12 Eylül 2018 Çarşamba 15:36
  • Guterres’ten Türkiye, Rusya, İran’a İdlib çağrısı12 Eylül 2018 Çarşamba 10:18
  • İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle saldırı11 Eylül 2018 Salı 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti