Ağ ile pulya avlayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

20.9.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde, M.Ö.(E-55), file/ağ kullanmak suretiyle koruma altında bulunan pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edildi
M.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.
20.9.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde, M.Ö.(E-55), file/ağ kullanmak suretiyle koruma altında bulunan pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edildi
M.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.
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