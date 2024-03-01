Akdeniz Bölgesi'nde Mikroplastik Kirliliği Araştırması Hız Kazanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortağı olduğu uluslararası proje ile Akdeniz Bölgesi’ndeki karstik alanlarda bulunan tatlı su kaynaklarındaki mikroplastik kirliliği ortaya çıkarılacak!

İtalya, Fransa, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan araştırmacılarının iş birliği ile yürütülen proje kapsamında KKTC’ye gelen Tetide Mağaracılık Derneği ve Sannio Üniversitesi araştırmacıları, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte Beşparmak Dağları’nda saha çalışması gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin parçası olduğu uluslararası proje, Akdeniz’e kıyısı olan 23 ülkede, kireç ve alçı taşlardan oluşan karstik alanlarda bulunan tatlı su kaynaklarının küçük plastik parçacıklardan (mikroplastiklerden) oluşan kirliliğe maruz kalıp kalmadığını ortaya çıkaracak. İtalya, Fransa, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan araştırmacılarının iş birliğinde hayata geçirilen “Akdeniz Karst Tatlı Suyunda Mikroplastiklerin İzlenmesi” projesi; sudaki yaşama zararlı olabilecek ve aynı zamanda besin zincirine dahil olarak insan sağlığına tehdit yaratabilecek küçük plastik parçacıkların izini sürmeyi amaçlıyor.

Hızla artan plastik kirliliği, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal, ekonomik ve sağlık boyutlarını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir küresel çevre sorunu. Uzmanlar, gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda, 2016’da yaklaşık 9-14 milyon ton olan su ekosistemlerine giren plastik atık miktarının, 2040’a kadar üç kat artarak yılda yaklaşık 23-37 milyon tona ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Yürütülen proje de mikroplastiklerle etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için Akdeniz Bölgesi’nde mevcut durumu saptamayı amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çevre Araştırmaları Merkezi ile parçası olduğu projenin paydaşları arasında, Tetide Mağaracılık Derneği (İtalya), Fransa Speleoloji Komisyonu Federasyonu (French Federation of Speleology Commission Scientifique), Mağara Meraklıları Derneği (KKTC), İtalya’dan Sannio Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Bölümü Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Laboratuvarı ile Güney Kıbrıs’tan ise Lefkoşa Üniversitesi (University of Nicosia) yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Sannio Üniversitesi araştırmacıları Beşparmak Dağları’nda!

Çalışma kapsamında KKTC’ye gelen Tetide Mağaracılık Derneği ve Sannio Üniversitesi araştırmacıları Dr. Francesco Maurano, Dr. Andrea Vitale, Marco Ragusa ve Francesco De Salve, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte Beşparmak Dağları’nda saha çalışması gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel’in İtalyan meslektaşları ile birlikte gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçları, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’ta yapılacak saha araştırmalarından elde edilen sonuçlarla birleşecek.

Tatlı su kaynaklarında görülen küçük plastik parçacıkların tür ve oranını saptamayı amaçlayan çalışma ile insan sağlığı ve çevreyi tehdit eden mikroplastiklerle mücadele edilmesi amaçlanıyor. Proje ayrıca; çözünür taşlar içeren karstik bölgeler ve mağara ekosistemlerin korunması ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması için etkili stratejiler geliştirmeyi de hedefliyor.

Prof. Dr. Salih Gücel: “KKTC’de yürüttüğümüz arazi çalışmaları; İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen saha çalışmaları ile birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki mikroplastik kirliliğine dair önemli bulgular ortaya çıkaracak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel, mikroplastiklerin çevreyi olduğu kadar insan sağlığını da tehdit ettiğini vurgulayarak, “İtalya’dan gelen meslektaşlarımız ile birlikte, Beşparmak Dağları çevresindeki su kaynaklarında mikroplastiklere ilişkin saha çalışması yürüterek projenin önemli adımlarından birini tamamladık” dedi.

KKTC’de yürüttükleri arazi çalışmalarının sonuçlarının İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen saha çalışmaları ve gelecekte diğer Akdeniz Ülkelerine genişleyecek araştırmalar ile birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki mikroplastik kirliliğine dair önemli bulgular ortaya çıkaracağını söyleyen Prof. Dr. Gücel, “Projeyi yürüten bilim insanları olarak, bölgemizdeki su kaynaklarına dair çevresel bilinci artırarak koruma çabalarına öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.