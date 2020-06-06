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Akıncı: “Türkiye'ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalı”

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Akıncı: “Türkiye'ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalı”
Akıncı: “Türkiye'ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’ye ait bir yangın helikopterinin sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son iki haftada üçüncü kez Kıbrıs Rum liderliğinden yangına havadan müdahale konusunda yardım talep etmek durumunda kalındığını belirtti.

Yangın helikopterinin, Türkiye’nin Kıbrıs’a en yakın noktasında bulundurulmasının soruna çare olmadığını anlatan Akıncı, “Bazen hava muhalefetinden adaya ulaşılamadığı bilinen bir durumdur. Nitekim ikinci yangında bu yaşanmıştır. Türkiye’ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalıdır.

Bu mümkün değilse devlet olarak bir yangın helikopterini geçmişte de yapıldığı gibi kiralamalıyız; veya Rum tarafı ile anlaşarak onlardan bu gibi durumlarda hizmet satın almalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Bu kez de dün Alevkayası ormanlık alanı ciddi bir yangın tehdidine maruz kalınca, son iki haftada üçüncü kez Kıbrıs Rum liderliğinden yangına havadan müdahale konusunda yardım talep etmek durumunda kaldık.

İkinci talebimizde yangın kontrol altına alınabildiği için havadan müdahaleye gerek kalmamıştı; ancak Tepebaşı ve Alevkayası yangınlarına Güney Kıbrıs’tan gerekli destek verildi. Bu çerçevede gösterilen yardımlaşmaya bizler de teşekkür ettik.

Ne var ki bu duruma bir çare üretmemiz gerekiyor. Yangın helikopterinin, Türkiye’nin Kıbrıs’a en yakın noktasında bulundurulması soruna çare değil; bazen hava muhalefetinden adaya ulaşılamadığı bilinen bir durumdur.

Nitekim ikinci yangında bu yaşanmıştır. Türkiye’ye ait bir yangın helikopteri sürekli Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmalıdır. Bu mümkün değilse Devlet olarak bir yangın helikopterini geçmişte de yapıldığı gibi kiralamalıyız. Veya Rum tarafı ile anlaşarak onlardan bu gibi durumlarda hizmet satın almalıyız. Herkesi bu konuda düşünmeye davet ediyorum.”

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