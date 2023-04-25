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Akkuyu santrali protesto edilecek

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 Çerneboli nükleer santralinin neden olduğu yıkımın yıldönümü sebebiyle yarın ara bölgede iki toplumlu insan zinciri oluşturularak, Akkuyu Nükleer Santralinin inşası protesto edilecek.
Akkuyu santrali protesto edilecek

Çerneboli nükleer santralinin neden olduğu yıkımın yıldönümü sebebiyle yarın ara bölgede iki toplumlu insan zinciri oluşturularak, Akkuyu Nükleer Santralinin inşası protesto edilecek.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Anti Nükleer Platformu” tarafından düzenlenecek protesto etkinliğinin yarın ara bölgedeki İşbirliği Evi önünde gerçekleştirileceğini belirttiler.

Söz konusu platform üyeleri tarafından dün düzenlenen basın toplantısında ise Akkuyu Nükleer Santrali’nin Girne’den sadece 90 km uzaklıkta olduğu vurgulanarak, santralin doğuracağı olası tehlikelere dikkat çekildi.

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