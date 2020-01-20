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AKOS'tan günde 100 işlem...

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Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) devreye girdiği 6 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar geçen15 günlük süre zarfında internet üzerinden yapılan işlem sayısı bin 500 sınırını geçmiştir.
AKOS'tan günde 100 işlem...

Sistemin oturmasıyla birlikte bu işlem hacminin artmasını, yapılacak işlemlerin daha fazla oranlarda sanal ortama kaymasını öngörülmektedir.
Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar çerçevesinde, seyrüsefer işlemlerini internet üzerinden (online) yaptıran vatandaşlarımıza ek yüzde beş (%5) ek indirim uygulaması da yakında hayata geçirilecektir.


Bu uygulamanın yanı sıra araç satış galerilerinin kendi kodlarıyla oluşturulacak portal üzerinden online araç kaydı yapabilecekleri sistem ile ilgili çalışma, yakın zamanda hayata geçirilecektir.


Şubat ayı itibarıyla ihale süreci başlatılacak araç muayene istasyonlarının, randevu dahil tüm işlemlerinin yapılabileceği, ayrıca seyrüsefer ve sigorta gibi işlemlerin de takip edilip yapılabileceği bir cep telefonu uygulamasını da hayata geçirme çalışmaları da tamamlanma seviyesine ulaşmıştır.

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