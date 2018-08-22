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AKP'li Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

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"Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi"
AKP'li Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi" dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine dikkati çekerek, sistemin yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla, daha yüksek bir koordinasyonla çalıştığını belirtti.

Ekonomiye yönelik kur atağı yaşandığını hatırlatan Ünal, "Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi" diye konuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ettiğini belirterek, "Bu da Türkiye'nin hızla yol alması anlamına geliyor. O yüzden artık hem siyasette, hem hükümette taşlar yerli yerine oturuyor ve daha yüksek bir koordinasyon söz konusu" ifadelerini kullandı.

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