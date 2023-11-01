AKSA'dan ihalesiz alım garantili elektrik ZAM nedeni oldu!

AKSA'dan ihalesiz şekilde yüksek fiyata alınan "alım garantili" elektrik ZAM nedeni olduğu belirtiliyor.

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AKSA KKTC'de kurulu elektrik santrali ile elektrik üretiminin yaklaşık yarısını üretiyor.

AKSA ihalesiz bir şekilde uzatılan alım garantili elektrik alımı sözleşmesi de ana muhalefet partisi CTP tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Son dönemde KIB-TEK (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) üzerinden yapılan sınavsız münhalsiz istihdamlar da vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Dün önce açıklanan %31'lik elektrik zammı da gelen tepkiler üzerine %15'e düşürüldü. Kurumun AKSA'dan halen yapılan zamma rağmen yüksek maliyete elektrik almasından dolayı zarar etmeye devam edeceği belirtilirken gelecek aylarda yeni zamların kaçınılmaz olduğu da kaydedildi.