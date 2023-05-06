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Alarma geçtiler: Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede

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Avustralyalı bilim insanları okyanusların yüzey ısısının rekor seviyede olduğunu söyleyerek alarma geçti.
Alarma geçtiler: Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede

Mart ayının ortasında yükselmeye başlayan okyanus sıcaklıkları, bilim insanlarını endişelendirdi. Sıcaklıklar nisan ayındaki en yüksek noktasından bu yana düştü, ancak yine de yılın bu zamanında kaydedilen derecelerden daha yüksek olarak ölçüldü.

Bir gemi, şamandıra, uydu ve şamandıra ağı kullanarak okyanus yüzey sıcaklığını hesaplayan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nde (NOAA) oşinograf olan Gregory C. Johnson, “Bu olağanüstü” dedi.

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nde okyanus ve iklim dinamikleri profesörü Matthew England, rekor çok büyük görünmese de, bunun çok büyük bir enerji olduğunu söyledi. Güncel okyanus sıcaklığı, önceki rekor olan 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

ENDİŞE VERİCİ

Görülen hızlı artışın arkasında ne olduğu henüz tam olarak belli değil. Johnson, “Sıcaklıklar fırladı, insanların hepsini çözme şansı olmadı” dedi.

Bazı bilim insanları, bu yeni kayıtların ölçeğinin endişe verici bir eğilimin başlangıcı olabileceğinden endişe ediyor. Diğerleri, bunun gibi rekor kıran sıcaklıkların her zaman endişe verici olduğunu, ancak insan kaynaklı iklim krizi göz önüne alındığında beklenebileceğini söylüyor.

Hepsi sonuçların önemli olabileceği konusunda hemfikir. Daha sıcak okyanuslar mercanları beyazlatır, deniz yaşamını öldürür, deniz seviyesinin yükselmesini artırır ve okyanusun gezegeni ısıtan kirliliği emmede daha az verimli olmasına neden olur. Okyanuslar ne kadar ısınırsa, gezegen de o kadar ısınır.

EL NINO’NUN DÖNÜŞÜ

Sıcaklığın ana nedenlerinden birinin, küresel bir ısıtma etkisine sahip olan, orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki ısınmayla ilişkili doğal bir okyanus-atmosfer olayı olan El Niño olduğuna inanılıyor.

Dünya, küresel ısınmanın tüm etkisini maskelemeye yardımcı olan El Niño’nun daha soğuk muadili olan 3 yıllık bir La Niña’dan yeni çıktı. Bilim insanları, La Niña’nın mart ayında sona ermesinden bu yana okyanus sıcaklıklarının bir toparlanma içinde olduğunu söylüyor.

Johnson, “Sanki bir süreliğine dondurucunun kapısını açtık ve bu gezegenin soğumasına yardımcı oldu. Ancak o dondurucu açıkken bile arka plan sıcaklıkları yükselmeye devam etti. Şimdi dondurucu kapalı, her şey eskisinden daha sıcak.” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, çarşamba günü El Niño’nun temmuz ve eylül ayları arasında gelişme ihtimalinin yaklaşık %80 olduğunu söyledi. Ancak bilim insanlarının kafasını karıştıran şeylerden biri de, sıcaklıkların o daha varmadan çok fazla artması.

Bazıları bunun, iklim değişikliğinin, iklim modellerinin öngörmediği şekillerde ilerlediğini gösterdiğinden endişe ediyor.

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