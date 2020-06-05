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Alevkayası-Beyköy bölgesinde yangın... Güneyden 3 yangın uçağı geliyor

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Alevkayası-Beyköy bölgesinde yangın... Güneyden 3 yangın uçağı geliyor
Alevkayası-Beyköy bölgesinde yangın... Güneyden 3 yangın uçağı geliyor

Alevkayası ile Beyköy arasındaki dağlık alanda yangın çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangının söndürülmesi için Rum kesiminden 3 hava aracının destek vereceğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 14.20’de Alevkaya- Beyköy arasındaki dağlık alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangının söndürülmesi için itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri yanında çevre halkının da destek verdiği belirtildi.

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Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Alevkayası civarında çıkan yangının yarattığı riski de dikkate alarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile istişare halinde Birleşmiş Milletler kanalıyla Kıbrıs Rum tarafından yangın söndürme konusunda havadan destek talep ettiklerini kaydetti.

Özersay, “Üç hava aracı ile yangının söndürülmesine destek verileceği yanıtı tarafımıza iletildi. Bu gibi konularda iki taraf arasında işbirliği yapılmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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