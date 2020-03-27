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“Alışverişte alacağınız ürünü eliniz ile değil gözünüz ile seçiniz”

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Gönyeli Belediyesi, küresel salgın korona virüse yönelik mücadele kapsamını genişletirken, market alışverişleriyle ilgili tüketicileri uyardı.
“Alışverişte alacağınız ürünü eliniz ile değil gözünüz ile seçiniz”

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın korona virüse yönelik mücadele kapsamını genişletirken, market alışverişleriyle ilgili tüketicileri uyardı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla uzman gıda mühendisi danışmanlığında marketlere yeni standartlar getirdi.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan broşürlerle tüketicileri bilgilendiren Gönyeli Belediyesi, “alışveriş öncesi süreç”,  “alış veriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler” ve “eve dönüldükten sonra neler yapılmalıdır” hakkında “standartları” ortaya koydu.

“Markete gitmeden önce mutlaka bir alışveriş listesi hazırlayınız” diyen Gönyeli Belediyesi uzmanları, şu tavsiyelerini de tüketicilerle paylaştı:

“Listede geçirgen olmayan ve ambalajda bulunan makarna, yağ gibi ürünler ile geçirgen özelliği olan meyve, sebze gibi ürünleri ayrı yazınız. Alışverişinizi haftada bir veya 2 kez gitmek gerekecek şekilde planlayınız.”

Marketlere girişte el ve ayak dezenfektanını kullanılması çağrısı yapılan bildirilerde, “Mümkünse eldiven ve maskenizi de takınız” uyarısına yer verildi.

“ELİNİZLE DEĞİL GÖZÜNÜZLE SEÇİNİZ”

“Gereksiz ürünlere ve yüzeylere temas etmekten kaçınınız” denen broşürlerde, tüketicilerin, yanlarında dezenfekte jeli de taşıması istendi, “Kullanacağınız alışveriş arabalarının tutma yerlerini dezenfektanınız ile dezenfekte edebilirsiniz” dendi.

Gönyeli Belediyesi’nin tüketicilere yönelik uyarılarında “Alışverişte alacağınız ürünü eliniz ile değil gözünüz ile seçiniz, özellikle bağışıklık sistemi rahatsızlıkları geçiren vatandaşlar açık ürünleri almaktan kaçınınız” denildi.

“EVE GELDİĞİMİZ ZAMAN NELER YAPMALIYIZ?”

“Ödeme esnasında kullanacağınız post cihazını, kredi kartını ve sonrası ellerinizi dezenfekte etmeyi unutmayınız” denen bildiride ayrıca “Eve Geldiğimiz Zaman Neler Yapmalıyız?” başlığı altında da şu uyarılara yer verildi:

“Eve girerkenden eller yıkanmalıdır. Unutmayınız ki en iyi dezenfeksiyon ellerin sabun ile 20 saniye yıkanmasıdır. Kirli elbiseler çıkarılıp yıkamaya konulduktan sonra alınan ürünler temizlenmeli ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Alınan ürünler poşetten çıkarılıp konserve ve ambalajlı ürünler uygun kimyasallar ile silinip dışları dezenfekte edilmelidir. Tek kullanımlık poşetler çöpe atılmalıdır. Tekrar kullanımı olan torbalar ise uygun deterjan veya sabunla eve döner dönmez yıkanmalıdır. Meyve sebze gibi geçirgen gıdalar poşetlerinden çıkarılıp temiz kaplara konulmalıdır. Dışında sert kabuğu olanlar kabuğundan ayrılıp temiz kapta muhafaza edilmelidir.”

Gönyeli Belediyesi market, eczane, kasap, benzinci ve fırınlarda mutlaka “sosyal mesafeye” uyulması yönünde de gerekli uyarılarını yaptı, 2 metre mesafe kuralını anımsattı.

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