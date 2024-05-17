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Buse Savaşkan, Fransa'da ikinci oldu

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Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Fransa'da düzenlenen Meeting International de Montreuil'da 1.83’lük atlayış ile ikinci oldu.
Buse Savaşkan, Fransa'da ikinci oldu

Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 16 Mayıs Perşembe günü Fransa’da gerçekleştirilen Meeting International de Montreuil organizasyonunda ikinci olarak kürsüye çıktı. Savaşkan ikinciliği 1.83’lük atlayışıyla getirdi.

2024 Olimpiyatları hedefi ile çalışmalarını sürdüren ve müsabakalara katılan Buse’nin bu başarısı ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Dünya'nın seçkin atletleri, Paris Olimpiyatları'nda kendilerine bir yer açmak için Jean Delbert Stadyumu'na buluştu. Yarışmayı ikincilik ile tamamlayan atletimizi, antrenörü Gennadi Zuiev'i kutlarız.”

SIRADAKİ DURAK DİAMOND LEAGUE

Buse Savaşkan, Fransa’nın ardından önemli bir organizasyon olan Diamond League’in Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılacak. Bu organizasyonda yer alacak ilk Kıbrıslı Türk olan Buse, 19 Mayıs Pazar günü başarı hedefi ile yarışacak. Buse’nin yarışması Kıbrıs saati 20.00’de başlayacak.

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