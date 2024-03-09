  • BIST 9155.32
  • Altın 2233.175
  • Dolar 31.903
  • Euro 34.9265
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Alkol ve Dikkatsizlik: KKTC'de Ardarda Üç Trafik Kazası

» »
KKTC'de Ardarda Meydana Gelen Üç Trafik Kazasında Alkol Etkisi ve Dikkatsizlik Rol Oynadı
Alkol ve Dikkatsizlik: KKTC'de Ardarda Üç Trafik Kazası

1. 09.03.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 28-29. km'leri arasında, Andreas PAVLOU (E-34) 277 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HBM 442 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametinden Girne istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2. 09.03.2024 tarihinde, saat 02.20 sıralarında, Güzelyurt - Serhatköy eski anayolu üzerinde, Ece KARAOSMANOĞLU (E-30) yönetimindeki JH 393 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Zümrütköyde sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam etmektedir.

 

3. 09.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesinde boyunca SJ 635 plakalı salon aracı güney istikametine doğru 331 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Azad ACHİLOV (E-36) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Dede Döner önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan GA 395 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpma sonucu öne doğru savrulan GA 395 plakalı araçta da önünde yine park halinde bulunan VK 815 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 635 plakalı araç sürücüsü Azad ACHİLOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'e 3 gün tutukluluk!09 Mart 2024 Cumartesi 11:18
  • YÖDAK Başkanı Avcı'ya 3 gün tutukluluk kararı verildi!09 Mart 2024 Cumartesi 11:14
  • Lefkoşa'da Dövme Silme İşlemi Yanlış Kullanım Sonucu Vahim Yanıkla Sonuçlandı09 Mart 2024 Cumartesi 11:10
  • Polis, kuş uçurtmuyor... Denetimler yapıldı, 6 kişi tutuklandı!09 Mart 2024 Cumartesi 10:57
  • Meteoroloji açıkladı: Bugün sağanak yağmur bekleniyor09 Mart 2024 Cumartesi 09:34
  • Turgay Avcı poliste sorgusu sırasında fenalaştı hastaneye kaldırıldı!09 Mart 2024 Cumartesi 09:15
  • Sahte Diploma Olayı, Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?09 Mart 2024 Cumartesi 08:51
  • Tatar, Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurdu08 Mart 2024 Cuma 20:11
  • Sanayi Odası, yangın konusunda iş yerlerinde koruyucu önlemlerin önemine vurgu yaptı08 Mart 2024 Cuma 17:38
  • İngiliz Yüksek Komiserliği’nden Holguin’in Londra temaslarına ilişkin açıklama…08 Mart 2024 Cuma 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti