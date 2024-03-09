Alkol ve Dikkatsizlik: KKTC'de Ardarda Üç Trafik Kazası

KKTC'de Ardarda Meydana Gelen Üç Trafik Kazasında Alkol Etkisi ve Dikkatsizlik Rol Oynadı

1. 09.03.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 28-29. km'leri arasında, Andreas PAVLOU (E-34) 277 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HBM 442 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametinden Girne istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.03.2024 tarihinde, saat 02.20 sıralarında, Güzelyurt - Serhatköy eski anayolu üzerinde, Ece KARAOSMANOĞLU (E-30) yönetimindeki JH 393 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Zümrütköyde sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam etmektedir.

3. 09.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesinde boyunca SJ 635 plakalı salon aracı güney istikametine doğru 331 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Azad ACHİLOV (E-36) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Dede Döner önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan GA 395 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpma sonucu öne doğru savrulan GA 395 plakalı araçta da önünde yine park halinde bulunan VK 815 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 635 plakalı araç sürücüsü Azad ACHİLOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.