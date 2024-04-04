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Alkollü İçkili Hırsızlık Girişimi: Bafra'da Otelde Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Bafra'daki bir otelde alkollü içkili hırsızlık girişiminde bulunan S.C.T., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Alkollü İçkili Hırsızlık Girişimi: Bafra'da Otelde Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Bafra'da, 04.04.2024 tarihinde saat 00:10 sıralarında yaşanan olay, hırsızlık, mülke tecavüz ve sarhoşluk unsurlarını içeren çarpıcı bir suç vakası olarak yansıdı. Bir otelde meydana gelen olayda, S.C.T. (E-32), 242 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada suçüstü yakalandı.

Otelin bar deposuna izinsiz giren S.C.T., mal sahibinin haberi olmadan mülke tecavüz ederek içeri girdi. Depo içerisinde muhafaza edilen 4 şişe alkollü içkiyi çalarak otel dışına çıkmaya çalışırken, bölgede devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından suçüstü tespit edildi ve tutuklandı.

Bu olay, hırsızlık ve mülke tecavüz gibi ciddi suçlarla sarhoşluk durumunun bir araya geldiği dikkate değer bir vakadır. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, bu tür suçlara karşı tedbirlerin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

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