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Almanya Baden Württemberg Eyaleti İş Konseyi, KKTC'de İş Geliştirme Gezisiyle Potansiyel İş Birliklerini Değerlendirdi

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Alman İş Konseyi, KKTC'de İş Geliştirme Gezisi Gerçekleştirdi: GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Almanya Baden Württemberg Eyaleti İş Konseyi, KKTC'de İş Geliştirme Gezisiyle Potansiyel İş Birliklerini Değerlendirdi

Federal Almanya Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi, KKTC’ye gerçekleştirdiği iş geliştirme gezisi kapsamında GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

Almanya Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cmuhuriyeti’ne yaptığı ‘iş geliştirme gezisi’ kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü ziyaret etti. GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni de ziyaret eden heyet, Yakın Doğu Üniversitesi geliştirilebilecek olası iş birlikleri ile ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Gıda, inşaat, otomobil, turizm, sağlık, plastik ve e-ticaret gibi sektörlerden 32 kişinin yer aldığı Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi’ne SUNTAT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan başkanlık etti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne yaptığı ziyarete GÜNSEL Üretim Tesisleri ile başlayan heyet, GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaparak bilgi aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’le de görüşen heyet, gıda araştırmaları ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılabilecek iş birlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Baden Württemberg Eyaleti Türk İş İnsanları Konseyi heyeti, görüşmelerin ardından Ardından Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret etti.

Mustafa Baklan: “Özellikle gıda teknolojileri alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma deneyiminden yararlanmak istiyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş birliği ve ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla temaslarda bulunduklarını ifade eden Baden Württemberg İş Konseyi Başkanı Mustafa Baklan, Yakın Doğu Üniversitesi ile araştırma alanında iş birlikleri geliştirme hedefinde olduklarını söyledi. Özellikle gıda teknolojileri alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma deneyiminden yararlanmak istediklerini vurgulayan Baklan, kurulacak iş birlikleriyle KKTC’nin Almanya’da tanıtılmasını amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

 

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