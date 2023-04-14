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Almanya ilticacıların gözdesi oldu

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Almanya’ya son bir yılda 10 bin 700 Türk iltica etti. Almanya, iltica edenlere kişi başı 1500 Euro’ya kadar ödeme yapıyor. 4 kişilik bir aileye verilen 'ilticacı harçlığı' ise, yan ödemelerle birlikte 2000 Euro’yu aşıyor.
Almanya ilticacıların gözdesi oldu

Başta Suriye, Afganistan ve Türkiye olmak üzere, dünyanın hemen her yerinden Almanya'ya mülteci akını var. Bunun nedeni ise, iltica etmek için gelen herkese yüksek yardımlar yapılması. İltica eden tek kişiyse, ayda 1000 Euro'dan fazla ödeme hak ediyor. 4 kişilik bir aile için ise 2000 Euro ödeniyor.

MİTSOTAKİS: HERKES İÇİN CAZİP

Bild Gazetesi'ne konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, “Biz engel olmasaydık Almanya'ya daha çok göçmen gelecekti. Bu kadar cömert şekilde ödeme yapıp cazip hale getirirseniz, Almanya'ya daha çok göçmen gelecektir” açıklamasını yaptı.

2022 yılında Almanya'dan 226 bin 476 kişi sığınma istedi. Bunların bir kısmının talebi onaylandı. Bir çoğunun araştırması sürüyor.

CEBİNE HARÇLIK VE YAN ÖDEMELER

Almanya'ya gelen göçmenlere, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla ödeme yapılıyor. Cebine konulan harçlığın yanı sıra yemek, kalacak yer, kira desteği, okul masrafı, meslek eğitim masrafı, çeşitli vergilerin ödenmesinin dışında, Almanya'ya ayak basıp iltica prosedürü başlatan bir aileye şu ödemeler yapılıyor;

TEK KİŞİ VE 4 KİŞİLİK BİR AİLE

İltica başvurusunda bulunan tek kişi ise, ayda 410 Euro alıyor. Kalacak yeri ve yemeği veriliyor. Kişi meslek eğitimi yapmak isterse, dil öğrenmek isterse, ehliyet almak isterse masrafları ödeniyor.

Bu da eğitimin uzunluğuna göre, ayda 300 Euro tutabiliyor. 4 kişilik bir aile ise yetişkin başına 369 Euro ödeniyor. 14-17 yaşındaki çocuk için 364 Euro, 6-13 yaşındaki çocuk için 304 Euro ödeniyor.

Çocuk 6 yaşından küçükse 278 Euro veriliyor. Ailenin kalacak yeri, yemek parası ve radyo-TV vergisi ile çocukların eğitim masrafları, ebeveynin meslek eğitimi masrafı, okul gezileri, dil kursu masrafı ödeniyor. Bunlar da yaklaşık ayda 500 Euro tutuyor.

“İLTİCA TALEBİ KABUL EDİLMİŞSE…”

O zaman tek kişi ise aylık harçlığı 502 Euro'ya çıkıyor. Tabii hemen meslek eğitimi masrafı, okul masrafı, ehliyet masrafı, kalacak yer ve yemek masrafı ödeniyor. Böylece aylık 1500 Euro'ya yakın bir maliyeti karşılanıyor.

4 kişilik ailenin ebeveyni için 902 Euro ödeniyor. 14-17 yaşındaki çocuğuna 420 Euro, 6-13 yaşındaki çocuğuna 348 Euro ve 6 yaşından küçük çocuğuna 318 Euro veriliyor.

Eğitim masrafları, barınma ve yemek masrafları, okul gezileri ve dil kursu masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

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