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Altın alacaklar dikkat! Geri döndü..

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Altın fiyatları haftanın yeni gününe dalgalı bir seyirle başladı! 
Altın alacaklar dikkat! Geri döndü..

Altın fiyatları haftanın yeni gününe dalgalı bir seyirle başladı! Gram altın bu sabah güne 472 TL seviyesinde başlarken ons altın 1900 dolar sınırına yakın hareket ediyor. Uzmanlar ons altının  Trump’ın hastalık haberi ile birlikte ilk direnç olarak gördüğümüz 1912 doların üzerini test etmeye başladığını daha sonra ise 1900 seviyesi altına geri döndüğünü söylüyor.

İç piyasada gram altın 472  liradan, çeyrek altın 757 liradan, Cumhuriyet altını 3,140 liradan, ons altın ise 1893 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1900 doların üzerinde tutunamadı. ABD Başkanı Trump’ın hastalığı yaklaşan seçimler öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışının ön plana çıkmasına neden olurken bunun değerli metallere yönelimi de desteklediğini gördük.

Ons altın Trump’ın hastalık haberi ile birlikte ilk direnç olarak gördüğümüz 1912 doların üzerini test etmeye başladı. Ancak yeni haftaya başlarken risk iştahının yeniden toparlanıyor oluşu altının kazanımlarını geri vermesine neden oluyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise son dönmedeki yukarı yönü denemelere karşın büyük resim değişmiş değil. Ağustos ayı başından bu yana alçalan tepeler yaparak hareket eden ons altın kırılgan bir tablo sergilemeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında 1930 doların altındaki hareketlerin anlamlı bir iyileşme getirmeyeceğini düşünüyoruz."

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise altın fiyatları ile ilgili şöyle denildi: Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de açıklanan işsizlik başvuruları ve  ekonomik genişlemenin sürdüğünü işaret eden ISM imalat PMI endeksi  takip edilirken, yatırımcıların ABD teşvik paketi görüşmelerine  odaklanmasının Dolar üzerinde oluşturduğu baskılar sonucu Ons Altın’da  yönlü hareketler izlenmişti.

Haftanın son işlem gününde artan vaka  sayılarının neden olduğu endişeler değerli metale destek olmayı  sürdürürken, yeni teşvik yasasına dair devam eden belirsizlik ve ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının dolar üzerindeki etkileri sonucu gün sonunda altında satış baskıları takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1892 Dolar seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1885, 1877 ve 1870 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç  seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1898, 1905 ve 1912  destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

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