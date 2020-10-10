Altın Fiyatları Hareketlendi! (10 Ekim 2020) Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 EKİM 2020 CUMARTESİ
Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla araştırılırken güncel ve canlı rakamlar da bu noktada önem kazanan diğer bir konu oluyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,61
SATIŞ: 456,61
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.235,20
SATIŞ: 3.262,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.234,00
SATIŞ: 3.285,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.122,58
SATIŞ: 3.182,97
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.578,70
SATIŞ: 1.595,70
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,40
SATIŞ: 798,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,43
SATIŞ: 487,66
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