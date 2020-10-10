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Altın Fiyatları Hareketlendi! (10 Ekim 2020) Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? 10 Ekim 2020 Cumartesi
Altın Fiyatları Hareketlendi! (10 Ekim 2020) Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 EKİM 2020 CUMARTESİ

Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla araştırılırken güncel ve canlı rakamlar da bu noktada önem kazanan diğer bir konu oluyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,61

SATIŞ: 456,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.235,20

SATIŞ: 3.262,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.234,00

SATIŞ: 3.285,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.122,58

SATIŞ: 3.182,97

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.578,70

SATIŞ: 1.595,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,40

SATIŞ: 798,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,43

SATIŞ: 487,66

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