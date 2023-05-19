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Altın öneri: Gece uyumakta zorlanıyorsanız bunu deneyin

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Bir uyku uzmanı, uykuya dalmakta zorlanan kişilerin uygulayabileceği son derece basit ve bir o kadar da etkili yöntemleri paylaştı.
Altın öneri: Gece uyumakta zorlanıyorsanız bunu deneyin

Uykuya dalmakta zorluk çeken biriyseniz, muhtemelen ışıksız bir odada yatmak veya yatmadan önce ağır şeyler yememek gibi yöntemleri denemişsinizdir.

Ancak nörolog ve uyku uzmanı Dr. Chris Winter, çoğu insanın gözden kaçırdığı çok önemli bir şey olduğunu söylüyor: Yatak odanızın sıcaklığı.

Daily Mail’in haberine göre, Dr. Winter, geceleri odanızı serin tutmanın “büyük bir fark yarattığını” söyledi.

Uyku Vakfı, vücudun daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olmak için yatak odanızı 15-20 derece arasında tutmanızı öneriyor. Karşılaştırma için, ortalama ev sıcaklığı ise genellikle 24-27 derece arasındadır.

VÜCUT KENDİ ÖNLEMİNİ ALIYOR

Eğer sabah uyandığınızda ayaklarınızın yorganın altından çıktığını fark etmişseniz bunun nedeni vücudunuzun sıcaklığı doğal olarak düzenlemeye çalışmasıdır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan rakamlara göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri, geceleri en az yedi saat yeterince uyumuyor.

Uyku eksikliği sürekli olarak kalp hastalığı, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, inme, obezite ve depresyon gibi kronik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Yatak odanızın sıcaklığını düşürmek bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Dr. Winter, “Çalışma ortamını veya yaşam ortamını gündüzleri görece daha sıcak ve ardından geceleri daha soğuk tutarsa birçok insanın şaşıracağını düşünüyorum… bu büyük bir fark yaratıyor” dedi.

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