Altın Patiler Derneği: Veteriner Hekimleri Birliği, NETAP’ı şikayet etti, çalışmaları durduruldu

Malesef güne kötü ve hayret verici bir haber vererek başlıyoruz.. Çoğumuz İsviçre’den gelen NETAP (Network for Animal Protection) ekibinin ülkemizde yaptıgı kısırlaştırma projesinden haberdardı. Sokaklarda ve barınaklarda yaptıkları işbirlikleriyle 2 bin kedi ve köpeğin kısırlastırılmasını sağlayan bu ekip, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından sikayet edildi ve ne yazık ki yapılan çalışmaların durdurulmasına kararı verildi!!!! NETAP temsilcisi Solely Schumacher Rustem'in yaptigi açıklamada birliğe yapılan sikayetler üzerine izinlerin tekrar verilmeyecegi duyuruldu!

Belediyelerin bir çogu bırakın kısırlastırmaya, beslemeye bile bütçe ayırmazken, sokaklar kedi köpekle dolup tasmışken kararı ögrenmek hepimizi son derece hem üzdü hem de hayal kırıklığına uğrattı! Ülkemizdeki sokak hayvanı sorunu ortada, ekonomik sorunlar herkesin belini büktü, halk 2-3 bin TLden baslayan ameliyatları ödeyecek durumda değil, barınaklar doldu tastı! Sokak hayvanlarına yardım etmenin en önemli yönlerinden biri nüfus kontrolüdür. Kedi ve köpeklerin nüfus popülasyonunun yüksek olması, hayvanların sayısının kontrolsüz olarak artması ve hayvanlar arası bulaşıcı hatalıkların hızla yayılması demektir!! Gelin bu karardan vazgeçin!!! İyi olan herseyi maffetmeyin !! .. Belediyelerin yapmasi gerekeni gönüllüler yaparken barı bunlara engel koymayın .. Yorulduk , çare bulmak , yardım etmek , destek olmak varken verilen bu karari kiniyoruz. Umuyoruz ki alınan bu karardan dönülür ve herkesi memnunn edecek bir orta yol bulunur.