Altında yeni rekor

Daly ve Mester’in Fed’in 2024 yılında üç kez faiz indirimine gitmesini beklediklerini söylemeleri ons altını rekor seviyelere taşıdı.

İki Fed yetkilisinin ABD merkez bankasının 2024 yılında hala üç kez faiz indirimi yapmasını beklediklerini söylemesiyle altın yeni bir rekor seviyeye taşıdı ve gümüş iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da değerli metallerin görünümünü iyileştirdi.

Külçe ons başına 2.288 doların üzerinde yeni bir zirveye yükselirken, gümüş ise ons başına 26 doların üzerine çıktı. Her ikisi de bu yıl politika kararları için oy kullanan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Cleveland mevkidaşı Loretta Mester, herhangi bir aciliyet olmamasına rağmen 2024 yılı boyunca üç indirimin muhtemel olduğunu söyledi.

Altın bu yıl neredeyse yüzde11 oranında değer kazanarak, ABD’de faiz oranlarının düşeceği beklentileriyle bu süreçte rekorlara imza attı. Yine de, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler, Fed’in yapacağı herhangi bir kesintinin muhtemel zamanlaması konusunda bazı şüphelere yol açıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde konuşması planlanıyor ve potansiyel olarak politika görünümüne dair yeni bilgiler sunacak.

Spot altın, 2.288,40 dolara dokunduktan sonra Singapur saati ile 09:52’de ons başına 2,281,29 dolarda sabit kaldı. Gümüş ons başına 26,34 dolara çıkarak Mart 2022’den bu yana en yüksek gün içi seviyesine yükseldi. Platin ve paladyum yatay seyrederken Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kaldı.