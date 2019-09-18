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Amcaoğlu: Ek Mesai ödemelerinde Gardiyanlara yapılan yanlışlık düzeltilecek

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Maliye Balkanı Olgun Amcaoğlu, kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini, ancak ek mesailer ödenirken gardiyanlara taahhüt edildiği gibi yapılması gereken ödemelerde hata yapıldığını söyledi.
Amcaoğlu: Ek Mesai ödemelerinde Gardiyanlara yapılan yanlışlık düzeltilecek

Maliye Balkanı Olgun Amcaoğlu, kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini, ancak ek mesailer ödenirken gardiyanlara taahhüt edildiği gibi yapılması gereken ödemelerde hata yapıldığını söyledi.

Amcaoğlu, hatanın düzeltilmesi adına İçişleri ve Maliye Bakanlıkları gerekli işlemleri başlattığını kaydetti.

Konuyla ilgili Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yapılan hata neticesinde eksik ödeme yapıldığını, ancak anında düzeltme yapılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

Gerçek böyleyken, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Merkezi Cezaevi’nde grev başlatma kararına üzüldüğünü dile getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Hata yapmak insana mahsustur, düzeltilir, düzeltiyoruz. Ancak sendikal hareketin sağlıklı bir diyalog kurulmadan, sorunu İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile istişare etmeden son silah olması gereken grev kararını biranda almasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmem mümkün değil. Bu tamamen art niyet içerir ve siyasi kimliğinin ön plana çıktığı bir harekettir” diye konuştu.

Kendisini, KAMUSEN, HAKSEN ve KTAMS Başkanlarının aradığını, ancak KTAMS Başkanı ile görüşmeden grev kararı almasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir kez daha yapılan hatanın düzeltilmesi adına gerekli işlemlerin anında başlatıldığının bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklanan teknik bir sorundan dolayı, kamu sağlık çalışanlarının ek mesaileri ile gardiyanların eksik ödemelerinin Cuma günü birlikte ödeneceğini kaydetti.

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