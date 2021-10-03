  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Andri Anastasiadi Asya bebeği ziyaret etti

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin, geçtiğimiz cuma günü, SMA-Tip 1 hastası olan ve tedavisi şu anda Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’nde yürütülen 10 aylık Asya Polatlı’yı ziyaret ettiği belirtildi.
Andri Anastasiadi Asya bebeği ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin, geçtiğimiz cuma günü, SMA-Tip 1 hastası olan ve tedavisi şu anda Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’nde yürütülen 10 aylık Asya Polatlı’yı ziyaret ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi Makarios Hastanesi doktorları ve Asya bebeğin ailesinin, Asya bebeğin tedavi süreci konusunda Andri Anastasiadi’ye bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Asya bebeğin annesi Andri Anastasiadi ve eşi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de yeni rüzgar ve güneş santralleriyle elektrik üretmek, ithal kömür ile üretmekten ‘daha ekonomik hâle geldi’28 Eylül 2021 Salı 15:20
  • Günlük olarak tükettiğiniz kahve, Dünya'ya ne kadar zarar veriyor?27 Eylül 2021 Pazartesi 21:00
  • Covid-19 ortalama yaşam beklentisini 1930'lara taşıdı27 Eylül 2021 Pazartesi 20:30
  • Bilim insanlarından gıda israfıyla mücadele: Meyve kabukları antibakteriyel jel bantlarına dönüşüyor21 Eylül 2021 Salı 21:38
  • Gebelik ve Covid-19 testi aynı gün pozitif çıktı: Hastalığı yenip dördüzlerini kucağına aldı19 Eylül 2021 Pazar 18:17
  • Okul başarısını artırmanın 8 yolu18 Eylül 2021 Cumartesi 18:32
  • Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor18 Eylül 2021 Cumartesi 14:38
  • Sokak hayvanları nasıl beslenmeli?15 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
  • Limonlu Su Zayıflatır mı?13 Eylül 2021 Pazartesi 21:00
  • Britney Spears, İran doğumlu erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlandı13 Eylül 2021 Pazartesi 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti