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Angolemli, TV sansürünü Meclis'te sordu

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Angolemli, TV sansürünü Meclis'te sordu
Angolemli, TV sansürünü Meclis'te sordu

TDP Gazimağusa milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis’te Hükümet’e sordu: Türkiye'den bir TV kanalına sansür uygulandı, yayınlar kapatıldı, ne yaptınız? 2 ülke arasında ilişki mi kurdunuz?

Ülkede ucuz emeğe yönelim olduğunu söyleyerek, buna örnek olarak “Türkiye’den gelen kombay tamircilerini” gösteren Angolemli, çalışma yaşamının yasalarla korunması gerektiğini vurguladı.

“Güneyde çalışan işçilerimizi koruyamadık, işsiz bıraktık” diyen Angolemli, 70 gündür işsiz kalan insanlarla ilgilenilmediğini de sözlerine ekledi. Angolemli, güneyden gelen bazı işverenlerin işçilere ödeme yaptığını söyledi, “Biz sahip çıkmadık, işverenleri sahip çıktı” dedi.

Angolemli, güneydeki işçilerin işlerine dönmesi için ya çözüm bulunması gerektiğini, ya da bu insanlara ödeme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

“Senih Hocamızın durumu yürekler acısıdır” diyen Angolemli, karikatür ve foto montaj nedeniyle Başbakan’ın polise şikayetçi olmasını eleştirdi.
“İnsanlar sanatlarıyla kendilerini ifade edecekler” diyen Angolemli, eğitimci-sanatçı Senih Çavuşoğlu’nun polise verilmesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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