Araçlarından çıkmayan kalmadı... Tutuksuz yargılanacaklar...

Üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri, 2 adet çakı, 2 adet bıçak, beyzbol sopası ve mınçıka bulunarak tutuklanan B.S ve M.D.H teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından B.S ve M.D.H'nin tasarruflarında bulunan FZ 583 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 13 ayrı paket içerisinde 7 gram hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile M.D.K'nin üzerinde 18 santim uzunluğunda bir adet çakı, FZ 538 plakalı araç içeninde 49 santim uzunluğunda beyzbol sopası, 60 santim uzunluğunda bir adet mımçıka, ağız uzunluğu 11 santim ve toplam uzunluğu 22 santim bıçak, ağız uzunluğu 9 santim ve toplam uzunluğu 20 santim bıçak ve uzunluğu 15 santim çakı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, aynı tarihte B.S'nin kalmış olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydetti.

Polis, soruşturma amaçlı 9 gündür tutuklu bulunan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.