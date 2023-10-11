Araştırma: Dişi hayvanlar birbirine erkek seçmeyi öğretiyor

Yeni bir araştırma, dişi hayvanların ayırt edici özelliklere sahip erkekleri eş olarak seçmeyi diğer dişilerden öğrendiğini ortaya koydu.

Bir dişi hayvana göre erkeği karşı konulmaz kılan nedir? Görünüşü mü, kokusu mu, becerileri mi, yoksa genleri mi? Bilim insanları uzun zamandır bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor.

Interesting Engineering‘de yer alan habere göre uzun, desenli kuyruklar ve kanatlar gibi özellikler tercih nedeni. Örneğin erkek tavus kuşları etkileyici bir kuyruğa sahipken dişilerde böyle bir özellik mevcut değil. Bu özellikler de hayatta kalma becerisini artırmaktan ziyade, bir hayvanın eş bulma şansını artıracak biçimde evrimleşmiş. Çünkü bir avcıdan kaçmaya çalışıyorsanız, ağır ve renkli bir kuyruk size engel olur…

Hayvanlar alemindeki birçok türde dişi seçici konumda olduğu ve erkeklerin dans veya kavga ederek dişiyi etkilemeye çalıştığı düşünülürse ayırt edici özelliklerin de erkeklerde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

Bir dişinin düşük kaliteli spermlere sahip bir erkekle çiftleşmesi, tam tersi duruma göre çok daha maliyetli. Zira erkekler hızla bir sonraki dişiyle çiftleşebilirken dişiler yavruları dünyaya getirmek için bekliyor.

Bu durum, hayvanlar aleminde cinsel olarak seçilmiş çok sayıda erkek özelliğinin evrimleşmesine ve bazı çok seçici dişilerin ortaya çıkmasına neden olmuş.

Şimdiye dek bilim insanları erkekler arasındaki etkileşimlere odaklanırken, dişilerin evrimi nasıl şekillendirdiğini göz ardı etti. Ancak şimdi ABD’deki Florida Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar bu durumu değiştirmek ve cinsel seçilim teorilerindeki bazı boşlukları doldurmak için dişilere odaklandı.

Çalışma, dişi hayvanların büyüklerinin veya akranlarının eş seçimlerini kopyalayabileceğini ve ayırt edici erkekler için bir tercih geliştirebileceğini ortaya koydu.

Ancak madem dişiler birbirinden öğrenerek hep benzer erkekleri seçiyorsa doğada neden bu kadar farklı özelliklere sahip erkek hayvan var? Araştırmacılar bunu ‘genç dişilerin yaptıkları hatalar’la açıklıyor.

Araştırma aynı zamanda genç dişilerin diğerlerinin davranışlarını kopyalamaya çalışırken hata yapabildiğini gösterdi. Örneğin, deneyimli dişi daha kırmızı tüylü erkekleri tercih ettiğinden grubun en kırmızı tüylü erkeğiyle çiftleşiyor. Ancak deneyimsiz bir dişi söz konusu erkeğin kuyruğunun uzun olması nedeniyle seçildiği kanısına kapılıyor. Daha sonra rengine bakmaksızın uzun kuyruklu bir eş aramaya başlıyor.

Bulgulara göre genç dişilerin hataları, erkeklerde tek bir çekici özelliğin diğerlerini geride bırakarak öne çıkmasını engelliyor ve zaman içinde dişilerin tercihlerinde değişikliklere bile yol açabiliyor.