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Araştırma: Samanyolu’nda yıldız çarpışması Dünya’yı yaşanmaz hale getirebilir

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Samanyolu’nda yıldızların çarpışmasıyla meydana gelecek bir patlamanın yayacağı radyasyonun Dünya’yı yaşanmaz hale getirebileceği saptandı.
Araştırma: Samanyolu’nda yıldız çarpışması Dünya’yı yaşanmaz hale getirebilir

Independent‘ta yer alan habere göre yeni bir araştırma, çürümüş iki yıldızın çarpışmasının Dünya’nın koruyucu ozon tabakasını ortadan kaldırabileceğini ortaya koydu. Bu da gezegendeki tüm yaşam formlarını yok edebilir.

Gökbilimciler şimdiye kadar kilonovalar olarak bilinen bu tür nötron yıldızı çarpışmalarından sadece birkaçını gözlemleyebildi.

Aralarında ABD’deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi akademisyenlerinin de bulunduğu bilim insanları, böyle bir patlamanın Dünya’ya yakın bir yerde meydana gelmesi halinde gezegendeki yaşam için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre bu tür yıldız çarpışmalarından kaynaklanan en büyük tehdit, gama ışınları ve ürettikleri X-ışını dahil olmak üzere radyasyon patlaması. Araştırmacılar çalışmada “Bu kaynaklardan gelen iyonlaştırıcı radyasyon, çok yakın olduğunda Dünya benzeri gezegenlerdeki yaşam için tehlikeli olabilir” diye yazdı.

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