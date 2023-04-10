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Araştırma: Tatlı su kaplumbağaları ay ışığından faydalanıyor

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Bir araştırmada sonucunda, tatlı su kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak geceleri de saatlerce ay ışığında zaman geçirdiği tespit edildi.
Araştırma: Tatlı su kaplumbağaları ay ışığından faydalanıyor

Araştırmacılar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Seyşeller'deki tatlı su kaplumbağalarını inceledi.

ABC News'in haberine göre, 873 bin fotoğrafın çekildiği incelemede, 13 tatlı su kaplumbağası türünün geceleri de ay aşığında yattığını ortaya koydu.

Araştırmacılar ay ışığından faydalanma davranışıyla ilgili verileri analiz ettiklerinde, bu tatlı su kaplumbağalarının daha çok ekvator çevresindekiler olduklarını gördü.

Ayrıca, tatlı su kaplumbağalarının gece ay ışığında durma süreleri 2 dakikadan yaklaşık 11 saate kadar sürebiliyor.

Bilim insanları, ay ışığının kaplumbağaların kabuklarını kurutmasına, zararlı parazitleri azaltmasına ve muhtemelen viral enfeksiyonlardan da korunmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Araştırma ekibinden La Trobe Üniversitesinde doktora öğrencisi Donald McKnight, bulgulara dair "Geceleri geliyorlar ve gündüz gerçekleştirdikleri davranışların hemen hemen aynısını yaparak kütüklerin üzerine oturuyorlardı." ifadesini kullandı.

Araştırma Global Ecology ve Conservation dergisinde yayımlandı.

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