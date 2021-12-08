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Arıklı UBP'ye seslendi: 3 yıldır hükümettesiniz. Ne yapmak istediniz de yapamadınız!

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 YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı önceki gün İskele köylerini ziyaret ederek halka sohbet etti.
Arıklı UBP'ye seslendi: 3 yıldır hükümettesiniz. Ne yapmak istediniz de yapamadınız!

Basın Bildirisi

 

Ziyamet köyünde yaptığı konuşmada UBP’yi eleştiren Arıklı; "Sayın Sucuoğlu sürekli hayal tacirliği yapıyor. İstikrarlı Hükümet için tek başına iktidardan bahsediyor. Adama sormazlar mı, son 3 yıldır Hükümette idin. Hangi icraatı hangi reformu yapmak istedin de hangi ortağın engel oldu. Biz söylüyor ve diyoruz ki yapmak istediğimiz bir çok icraata UBP li ortağımız engel oldu. Bırakın bizi Türkiye ile imzalanan Ekonomik protokoldeki hiç bir icraatı yerine getirmedi. Şimdi çıkıp halka diyor ki tek başına iktidar istiyoruz..."

 

Arıklı konuşmasında Türkiye Ticaret ve Enerji Bakanları ile imzaladığı protokollerden bahsederek  şunları söyledi;" Özellikle Türkiye Ticaret Bakanı ile imzalamış olduğum Eylem Planı KKTC Ekonomisi için bir devrim niteliğindedir. Bu anlaşma ile ürettiğimiz her malı gümrüksüz bir şekilde Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlama imkanı bulduk. Yıllardır arkasına sığınılan ekonomik ambargoyu kaldırdık. Şimdi üretme zamanı. Karpaz bölgesinde alım garantili tütün ekimi yaptırıp bölgenin kaderini değiştireceğiz" ...

 

Saygılarımızla

 

Basın Bürosu

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