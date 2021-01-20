Arıklı yine EL-SEN'i heef aldı..."Demirden korksak trene binmezdik,bu vurgun ya duracak, ya duracak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı işe El-Sen arasında polemik devam ediyor.

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Köy ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arıklı, şu yorumda bulundu:

”Dedik ki; " Bizim KIB-TEK te çalışan emekçilerle bir derdimiz yok. Derdimiz Kurumda ki soygunu durdurmak. Sendika bize destek olacağına vurgunculara kalkan olmuş bizi tehdit ediyor. Demirden korksaydık trene binmezdik. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu vurgun ya duracak, ya duracak..."