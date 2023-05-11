Arucad AKUT ve Basketbol Takımlarına Teşekkür

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Üniversitenin Arama Kurtarma Ekibine (AKUT) ve Basketbol Takımına düzenlenen bir organizasyonla teşekkür ederek sertifikalarını verdi.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ve Sivil Savunma Teşkilatı işbirliğinde düzenlenen USAR Games 2023'e katılan ARUCAD Arama Kurtarma Ekibine (AKUT) ve Üniversiteyi ligde başarı ile temsil eden Basketbol Takımına, Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından teşekkür sertifikaları teslim edildi.

Organizasyonda konuşan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sanat ve tasarım odaklı bir üniversite olarak dördüncü yılında iki başarılı takım çıkarabilmek kolay değildir. Bunu başararak AKUT ve Basketbol takımlarımız, katıldıkları maç ve etkinliklerde Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti. Spor hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle ben tüm öğrencilerimizin kendi ilgileri doğrultusunda spor yapması gerektiğine inanırım. Biz Adadaki üniversiteler arası yarışlara katılırken mutlaka birinci gelelim gibi hırslı bir düşünceye sahip değildik, tabii ki hedef koymak önemli ancak başarının tek kriteri değil, en az onun kadar önemli olan şeyler daha var; bir takım olmak, ekip ruhunu yaşamak, dostluklar kurmak ve organize olmak. Dolayısıyla bize bu mutluluğu yaşatan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Özel hayatlarından, farklı hobilerinden ve derslerinden zaman ayırıp bu takımlara dahil oldular. Yapabildikleri kadar idmanlar, provalar, antrenmanlar yaptılar, maçlara ve turnuvalara katıldılar. Bizi gururlandıran da sonuçlar aldılar. Hem öğrencilerimize hem de katkı koyan ARUCAD çalışanlarına gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.